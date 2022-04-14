Буэнос-Айрес, , 21:50 — REGNUM Центральный банк Аргентины принял решение о повышении базовой процентной ставки до 47% годовых в рамках усилий по сдерживанию инфляции. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Флаг Аргентины RonnyKA

Очередное повышение ставки связано с ростом уровня месячной инфляции за март 2022 года до 6,7%, что является самым высоким показателем за 20 лет. В годовом исчислении рост цен составил более 55%. Только за I квартал 2022 года курс аргентинского песо упал на 16%.

В результате этого Аргентина попала в пятерку стран с худшими показателями месячной инфляции согласно рейтингу аргентинского института финансового анализа.

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