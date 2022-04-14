София, , 21:31 — REGNUM Общенациональная забастовка работников болгарской медицинской сферы пройдет на всей территории Болгарии 12 мая нынешнего года. Об этом, со ссылкой на председателя отраслевого профсоюза Красимира Митова, сообщает софийский информационный портал News. bg.

Врачи Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР

По словам Митова, указанное мероприятие соберет под своими лозунгами более десяти тысяч медиков.

Красимир Митов «Мы намерены добиться от правительства повышения заработной платы, увеличения социальных льгот и улучшения условий труда. Необходимо заставить кабмин выполнять свои обещания».

При этом профсоюзный лидер подчеркнул, что подобная акция протеста является крайней мерой, к которой протестующие прибегнут лишь в том случае, если их предварительные требования не будут удовлетворены.

Напомним, 14 апреля десятки активистов из числа медработников провели в центре Софии «предупредительную манифестацию». Они обратились к премьер-министру страны Кирилу Петкову с призывом дать оценку новой государственной политике в области здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии медикам поднимут зарплату