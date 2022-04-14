Брянск, 14 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Почти сотня домов повреждена в посёлке Климово (Брянская область) 14 апреля атакой ВСУ, заявил брянский губернатор Александр Богомаз в эфире «России 24».

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Отметив, что в Климово прилетело девять снарядов со стороны Украины, Богомаз подчеркнул, что украинское боевики метили именно по жилому сектору.

Александр Богомаз «Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесён ущерб различной степени тяжести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь человек получили ранения в результате обстрела Климово со стороны ВСУ, причём сейчас двое из пострадавших, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.