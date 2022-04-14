Москва, , 21:24 — REGNUM Исполнитель Сергей Лазарев прокомментировал новости о его отъезде из России. Музыкант написал пост на эту тему в своём телеграм-канале 14 апреля.

Сергей Лазарев Eurovision.tv

Лазарев назвал «фейком, слухами и домыслами» информацию о том, что он покинул страну. «Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию!» — высказался он.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о переносе своего музыкального шоу из-за введения санкций против РФ. По словам артиста, часть команды и декораций не смогла быть доставлена в Москву, поэтому подготовить концерт вовремя было невозможно.

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