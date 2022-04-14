14 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 22:18 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена всё-таки решила предоставить Украине вертолеты Ми-17, несмотря на то, что ранее заявила о своем намерении не делать этого. Вертолеты будут отправлены в рамках нового пакета военной помощи Украине со стороны США

Вооружение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вертолет Ми-17 Steve001

Объясняя решение Белого дома, пресс-секретарь Джен Псаки сказала, что изначально Штатам было неясно, хочет ли Украина получить больше вертолетов, но после того как украинцы ясно дали понять, что хотят их получить с новым пакетом помощи, Байден распорядился о выдаче.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующим постом журналистки CNN Кэйтлин Коллинз.

«Где и когда украинские солдаты успели обучиться владению сложным оружием?» — спрашивает @StevenR93 795 989.

«Украина хочет больше всего. Как это вообще было непонятно?» — задает риторический вопрос @WouldYaWhisht.

«Мне кажется, что Зеленский очень четко обозначил, чего он хочет. Даже я хорошо представляю, чего он хочет», — пишет @heatherMOBD.

«Оказывается, у нас (США) есть целый парк вертолетов Ми-17, которые предназначались для Афганистана до его падения», — рассказывает @BrianWhedon.

«Если бы только США не оставили в Афганистане военную технику на миллиарды долларов», — вспоминает @JonEriksson.

«Хватит, Киеву отправили уже достаточно всего», — подчеркивает @Opzione_lettura.

«Эти вертолеты были закуплены у России в 2010 году для ВВС Афганистана, но после захвата Афганистана террористами США оставили их себе и теперь отдают Украине», — рассказывает @iarmmmm.

«Что ж, из-за США это превратится в серьезный конфликт, на долгие годы», — предупреждает @DankaDanuta72.

«С такими темпами Украина станет вооруженнее всех стран НАТО — в результате кампании США по демилитаризации», — отмечает @molbal123.

«Итак, США начинают вторую фазу 3-й мировой войны … очень умно; о, подождите — они хотят войны, потому что она в Европе», — комментирует @Tom71 624 156.

Напомним, в течение последних полутора месяцев США поставили киевскому режиму оружие на сумму $1,65 млрд. Об этом 13 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов

США. Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ, киевские боевики хорошо вооружены, так как на протяжении последних восьми лет страны – участницы НАТО активно поставляли украинской стороне оружие, боеприпасы и военную технику, а с момента начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины эти поставки были увеличены.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля газета The Washington Post, со ссылкой на источники в Белом доме, распространила информацию о том, что Пентагон изучает возможность отправки Украине вертолетов Ми-17, а также военных внедорожников Humvee. 13 апреля Reuters сообщило, что администрация США передумала предоставлять Киеву указанные вертолеты.