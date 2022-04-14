Париж, 14 апреля 2022, 21:49 — REGNUM Французский дуэт Daft Punk выпустил видео к популярной песне Around The World. Об этом пишет портал Mixmag 14 апреля.

Daft Punk
Daft Punk
Скриншот YouTube

Опубликованный ролик представляет собой подробную раскадровку клипа Around The World, выход которого состоялся в 1997 году. К слову, до этого аналогичная видеозапись с раскадровкой была доступна для просмотра только на эксклюзивных DVD-дисках.

Напомним, что премьера клипа Around The World состоялась в 1997 году, а его режиссёром выступил Мишель Гондри. Позднее одноимённый сингл сумел достичь первого места в музыкальных чартах США, Канады и Великобритании.

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