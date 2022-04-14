Париж, 14 апреля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Французский дуэт Daft Punk выпустил видео к популярной песне Around The World. Об этом пишет портал Mixmag 14 апреля.

Скриншот YouTube Daft Punk

Опубликованный ролик представляет собой подробную раскадровку клипа Around The World, выход которого состоялся в 1997 году. К слову, до этого аналогичная видеозапись с раскадровкой была доступна для просмотра только на эксклюзивных DVD-дисках.

Напомним, что премьера клипа Around The World состоялась в 1997 году, а его режиссёром выступил Мишель Гондри. Позднее одноимённый сингл сумел достичь первого места в музыкальных чартах США, Канады и Великобритании.