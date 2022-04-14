Курган, 14 апреля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. В Курганской области с 15 апреля вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области Ликвидация травяного пожара

Особый противопожарный режим запрещает любые действия с открытым огнём на дачных участках и подворьях, а также пал травы. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Отмечается, что в регионе установилась сухая, тёплая и пожароопасная погода с ветром 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5, +7 °; днем + 20…22°.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим с 15 апреля установлен правительством соседней тюменской области.