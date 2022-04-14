Москва, 14 апреля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. В России за январь–февраль 2022 года было произведено 38,90 тонны золота, что на 0,81 тонны, или на 2,13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба Минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Согласно данным ведомства, производство добычного золота в стране за два месяца выросло до 32,24 тонны с 30,77 тонны годом ранее. При этом производство попутного золота сократилось до 2,62 тонны с 2,80 тонны, а производство вторичного золота снизилось до 4,04 тонны с 4,52 тонны соответственно.

Сообщается также, что производство серебра в России за январь–февраль сократилось на 20,42 тонны, или на 13,85%, по сравнению с прошлогодним показателем и составило 127,05 тонны.

В том числе производство добычного серебра снизилось до 56,54 тонны с 67,16 тонны годом ранее, попутного серебра — до 43,85 тонны с 45,45 тонны, вторичного серебра — до 26,66 тонны со 34,86 тонны.