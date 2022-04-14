Чикаго, США, 14 апреля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Организаторы выступления комика Нурлана Сабурова в Чикаго (США) перенесли его концерт. Об этом 14 апреля сообщил портал Super в своём телеграм-канале.

Кадр из видеоподкаста Hustle MMA Нурлан Сабуров

По данным портала, причиной изменения дат выступления стала шутка комика в адрес активистки. Ранее Сабуров выступал в другом американском городе, где на сцену вышла девушка в платье, раскрашенном красной краской. В ответ на перфоманс комик не нашёл ничего лучше, чем пошутить про месячные. Новая дата выступления Сабурова в Чикаго пока не названа.

ИА REGNUM напоминает, что Нурлан Сабуров — российский и казахстанский комик, получивший известность как участник шоу Stand Up на телеканале ТНТ. Он также является одним из комиков YouTube-шоу «Что было дальше».