Москва, 14 апреля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Объём введённой в эксплуатацию жилой недвижимости в России за I квартал 2022 года на 65% превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил 14 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«По данным Росстата за 1 квартал 2022 года мы ввели практически 30 млн квадратных метров жилья. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А ведь прошлый год был рекордным за всю историю страны», — написал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что данный результат «говорит сам за себя». «Строительная отрасль готова к вызовам и остаётся надёжным локомотивом российской экономики», — подчеркнул он.

По словам вице-премьера, задача правительства на сегодняшний день заключается в том, чтобы «принять все необходимые меры, чтобы эти темпы не снижались и дальше».