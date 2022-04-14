Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Американские рэперы Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) и Lil Yachty (Майлс Паркс МакКоллум) представили клип на совместную песню Slime Them. Об этом пишет портал GRM Daily 14 апреля.

Lil Yachty в клипе на песню Slime Them Скриншот YouTube

По сюжету богатого на визуальные эффекты видео, музыканты проводят время в компании друзей, хвастаясь дорогостоящими украшениями и одеждой. Примечательно, что Slime Them стал первым совместным клипом Fivio Foreign и Lil Yachty.

Напомним, что 8 апреля 2022 года Fivio Foreign выпустил свой дебютный альбом. Пластинка получила название B. I. B. L. E. и включила в себя 17 треков.

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