Вашингтон, 14 апреля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Американские рэперы Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) и Lil Yachty (Майлс Паркс МакКоллум) представили клип на совместную песню Slime Them. Об этом пишет портал GRM Daily 14 апреля.

Скриншот YouTube Lil Yachty в клипе на песню Slime Them

По сюжету богатого на визуальные эффекты видео, музыканты проводят время в компании друзей, хвастаясь дорогостоящими украшениями и одеждой. Примечательно, что Slime Them стал первым совместным клипом Fivio Foreign и Lil Yachty.

Напомним, что 8 апреля 2022 года Fivio Foreign выпустил свой дебютный альбом. Пластинка получила название B. I. B. L. E. и включила в себя 17 треков.