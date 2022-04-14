Лос-Анджелес, США, 14 апреля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер отдал дань уважения своему коллеге из коллектива Foo Fighters Тейлору Хокинсу. Он опубликовал пост об этом в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 14 февраля.

Скриншот видео на YouTube Трэвис Баркер

Для того, чтобы почтить память музыканта, Баркер сделал на ноге татуировку с изображением ястреба (по-английски «Hawk» — прозвище Хокинса). Артист поделился фотографией тату и подписал снимок: «HAWK навсегда».

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта 2022 года Хокинса нашли мёртвым в его номере отеля. Экспертиза показала наличие в организме барабанщика нескольких веществ, в том числе наркотиков и антидепрессантов.