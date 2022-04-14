Варна, Болгария, , 20:59 — REGNUM Прокуратура Болгарии предъявила обвинение мэру города Варна Ивану Портних в халатности, повлекшей серию коммунальных аварий. Об этом 14 апреля сообщает софийская газета «Факты».

«Куды?» Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Детали ситуации не разглашаются. Известно лишь, что в отношении Портниха не применялась мера пресечения.

Напомним, в результате нескольких разрывов канализационной трубы в районе Варненского озера – крупнейшего и самого глубокого лиманного водоема на территории болгарского побережья Черного моря – в воду вылилось большое количество нечистот.

При этом еще в начале нынешнего года на ремонт указанных конструкций были выделены сотни тысяч долларов.

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