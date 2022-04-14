Вологда, 14 апреля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Ростуризм поддержал инициативу о придании Вологде статуса столицы Русского Севера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

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«Это наш бренд! Старинный Кремль, более 200 памятников истории, деревянная архитектура, центры развития ремесел — областной столице действительно есть что показать гостям», — написал Воропанов.

Как сообщало ИА REGNUM, турпоток в Вологде пока не достиг доковидных показателей.