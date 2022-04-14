Прага, 14 апреля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Расходы Чехии в связи с прибытием беженцев с Украины могут обойтись государству в 54 млрд крон (около 190 млрд рублей), затем Чехия потребует возмещения этих расходов от Европейской комиссии (ЕК). Об этом министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил на заседании правительства республики 13 апреля, представляя правительству программу по работе с беженцами.

Флаг Чехии

Согласно представленному главой МВД документу, система здравоохранения страны будет адаптирована для приёма ещё большего числа беженцев, также будет усовершенствована система работы с данными.

Как заявила присутствовавшая на заседании правительства комиссар ЕС Вера Юрова, Чехия может потребовать от Еврокомиссии возмещения расходов на содержание беженцев задним числом, с 24 февраля.

По словам министра внутренних дел, ситуация с беженцами стабилизировалась и переходит во вторую фазу, в которой потребуются уже более долгосрочные решения.

«У нас больше людей, уезжающих на поездах из Чешской Республики, чем прибывающих … Мы не пограничные страны. Они уезжают от нас, и мы не знаем, куда. Но есть и возврат людей на Украину из Чехии. Например, некоторые едут проверить свое имущество … Приток беженцев замедлился, возможно, прекратился», — сказал Ракушан журналистам после заседания правительства.

«Мы выдали 285 тысяч виз временной защиты. ЕС выдал почти 900 000 виз. Это показывает эффективность созданной нами системы. У нас нет людей, которые спят на улицах в парках и скверах … У нас нет лагерей для беженцев», — приводит слова министра издание 420on. cz.