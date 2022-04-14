Салехард, 14 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. На Ямале в колонию строгого режима на длительный срок суд отправил бывшего начальника оперативного отдела исправительного учреждения УФСИН России по ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Установлено, что в 2017-2018 подсудимый получил взятки от двух заключенных на сумму 875 тыс. рублей за возможность пользоваться телефоном, а также за послабления в режиме содержания.

Бывший начальник оперативного отдела ямальской колонии признан судом виновным в четырёх взятках и хищении чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в значительном размере.

Судом виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, и штрафом в размере 3,75 млн рублей. А также его лишили права занимать должности на государственной службе.