Оттава, , 20:50 — REGNUM Вышел трейлер фильма «Преступления будущего» канадского режиссёра Дэвида Кроненберга («Муха»). Об этом 14 апреля пишет издание «Афиша Daily».

Дэвид Кроненберг Скриншот YouTube

Предстоящая картина расскажет о внутреннем строении тела человека из будущего и особенностях его жизни. Отметим, что «Преступления будущего» станет первой лентой Кроненберга за последние восемь лет.

Напомним, что премьера «Преступлений будущего» состоится 1 сентября 2022 года. Также известно, что фильм войдёт в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

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