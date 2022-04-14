Оттава, 14 апреля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Вышел трейлер фильма «Преступления будущего» канадского режиссёра Дэвида Кроненберга («Муха»). Об этом 14 апреля пишет издание «Афиша Daily».

Скриншот YouTube Дэвид Кроненберг

Предстоящая картина расскажет о внутреннем строении тела человека из будущего и особенностях его жизни. Отметим, что «Преступления будущего» станет первой лентой Кроненберга за последние восемь лет.

Напомним, что премьера «Преступлений будущего» состоится 1 сентября 2022 года. Также известно, что фильм войдёт в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.