Бухарест, 14 апреля 2022, 20:51 — REGNUM Правительство Румынии издало постановление о ликвидации долговых обязательств десяти крупных румынских оборонных предприятий. Об этом 14 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.
Согласно пояснительной записке, прилагаемой к правительственному документу, соответствующая помощь объясняется тем, что эти структуры являются экономическими операторами с полным государственным капиталом.
Комментируя это решение, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, который до ноября нынешнего года занимал пост министра обороны, заявил:
Предполагается, что общая сумма списанной задолженности составит 137 мл. леев ($29 млн). При этом указанное постановление уже вызвало неоднозначную реакцию в стране.
Как заявил лидер профсоюзов работников оборонной отрасли Румынии Константин Букурою, этих средств недостаточно, поскольку они составляют лишь семь процентов от общей суммы долгов, накопленных этими компаниями.
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