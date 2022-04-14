Бухарест, 14 апреля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Правительство Румынии издало постановление о ликвидации долговых обязательств десяти крупных румынских оборонных предприятий. Об этом 14 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

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Согласно пояснительной записке, прилагаемой к правительственному документу, соответствующая помощь объясняется тем, что эти структуры являются экономическими операторами с полным государственным капиталом.

Комментируя это решение, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, который до ноября нынешнего года занимал пост министра обороны, заявил:

«Они представляют стратегический интерес для румынского государства и осуществляют деятельность, необходимую для военных в частности и обороны страны – в целом».

Предполагается, что общая сумма списанной задолженности составит 137 мл. леев ($29 млн). При этом указанное постановление уже вызвало неоднозначную реакцию в стране.

Как заявил лидер профсоюзов работников оборонной отрасли Румынии Константин Букурою, этих средств недостаточно, поскольку они составляют лишь семь процентов от общей суммы долгов, накопленных этими компаниями.