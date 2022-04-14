14 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение швейцарских властей принять пятый пакет антироссийских санкций , включая запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и водки из России.

Тимур Кондратьев, , 22:05 — REGNUM Решение правительства Швейцарии утвердить вслед за Евросоюзом пятый пакет антироссийских санкций, который подразумевает, помимо прочего, запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и водки из России, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Водка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уголь, древесина, водка. Только мне сразу пришла в голову баня?» — интересуется пользователь под псевдонимом «Безымянная Пустота».

Многие пользователи с юмором встретили эту новость. Граждане считают, что антироссийские санкции становятся всё более и более мелочными.

«Про балалайки забыли. Или потом отдельным пакетом балалайки в Швейцарии запретят?» — шутит Лариса Н.

«Им уже санкций не хватает. Раз водку запрещать стали, скоро на какие-нибудь салфетки перейдут. И тогда уж наверняка экономика России будет «разорвана в клочья», — издевается Александр С

Глупость Цитата из мф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР

Некоторые комментаторы отмечают, что больше всех из-за таких санкций пострадают сами швейцарцы, оставшиеся без российских энергоресурсов и алкогольной продукции.

«За водку особенно обидно. Швейцарцам», — считает Наталия С.

«Надо писать правильно: Швейцария ввела санкции против своих граждан, которые любят вдарить по рюмашечке», — указывает Марат Г.

«Кстати, на самом деле, то, что они запретили импорт водки, — это не так уж безобидно. В Швейцарии наша водка популярна очень, поэтому это сильный удар по их гражданам. Не катастрофа, конечно, Ну не безобидно для них — вот что имела в виду», — написала Надежда О.

Часть людей полагает, что, выставив перед Россией санкционные преграды, власти европейских государств обрекают свои страны на значительное снижение уровня благосостояния.

«Байден создаёт проблемы Европе, потом продаёт ей свой СПГ, который намного дороже российского. Отсюда вытекает интересный вопрос: водку Америка тоже танкерами в Европу завозить собирается? Она у неё вообще есть?» — задаётся вопросом Виталий Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что Швейцария перестала быть нейтральной страной и активно принимает участие в антироссийской истерии.

«Вот тебе и нейтральная страна под названием Швейцария. Полностью уже измазалась в русофобии, как и все её европейские соседи», — заметил Михаил К.

«Во Второй мировой войне Швеция и Швейцария хотя бы пытались соблюдать видимость нейтралитета. А сейчас словно с цепи сорвались. Бегут чуть ли не впереди паровоза по части санкций», — указывает Алексей М.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре Швейцария почувствует на себе эффект от антироссийских санкций в виде потери авторитета в глазах капиталистов со всего мира.

«Кончилась та Швейцария, которую мы знали. Одно неверное действие — и капут всей репутации. Соблазнились российские денежки притырить? Теперь все богачи в мире будут сомневаться в неприкосновенности своих вкладов. Понятие «честность» отменено. Частная собственность тоже отменена. Зачем нужны банки, если ваши денежки могут уплыть от вас в любое время? Ворюги!» — пишет Татьяна Ч.

Напомним, 13 апреля пресс-служба Федерального совета Швейцарии сообщила о том, что правительство страны утвердило вслед за Евросоюзом пятый пакет антироссийских санкций, который подразумевает, помимо прочего, запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и водки из России.