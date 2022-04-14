Москва, 14 апреля, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к доллару и евро продолжил снижаться на торгах в четверг, 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 80,9 рубля, что на 1 рубль 13 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро поднялся на 60 копеек и достиг 87 рублей.