Челябинск, 14 апреля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Челябинске троих местных жителей осудили за хищение золотосодержащего концентрата, совершённое на руднике в Бурятии. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, они работали вахтовым методом и похитили куски кварца, содержащие золото и серебро общим весом 866,69 граммов. Ущерб, причинённый фирме, превысил 3,1 млн рублей. Похищенное эти граждане перевезли в Челябинск и там их задержали на железнодорожном вокзале.

Похитители признали вину и способствовали раскрытию преступления, а также вернули украденное. В результате суд назначил им условное наказание — каждому по четыре года с трёхлетним испытательным сроком.