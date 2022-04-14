Москва, , 20:42 — REGNUM Слова латвийского министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о том, что денацифицировать якобы нужно Россию, а не Украину, демонстрируют нацистские убеждения главы МИД Латвии.

Мария Захарова Mid.ru

Об этом говорится в опубликованном 14 апреля заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Мария Захарова «Слышать подобное из уст руководства страны, где официально восхваляются нацизм и его приспешники, позорно».

Российский дипломат отметила, что Ринкевич прославляет нацизм, при этом реализуя внешнеполитический курс Латвии. Его лицемерие «не имеет границ», добавила она.

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