Москва, 14 апреля 2022, 20:42 — REGNUM Слова латвийского министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о том, что денацифицировать якобы нужно Россию, а не Украину, демонстрируют нацистские убеждения главы МИД Латвии.
Об этом говорится в опубликованном 14 апреля заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
Российский дипломат отметила, что Ринкевич прославляет нацизм, при этом реализуя внешнеполитический курс Латвии. Его лицемерие «не имеет границ», добавила она.
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