Москва, , 20:37 — REGNUM Российская артиллерия и ракетные войска за день нанесли удары по 132 военным объектам укронацистов, сообщил вечером 14 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Самоходная артиллерия ведет огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

Среди поражённых целей — четыре артиллерийские батареи и восемь пунктов управления, а также склад боеприпасов.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

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