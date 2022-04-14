Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Американская актриса Розабелла Лаврентии Селлерс, известная по участию в «Игре престолов», снимется в предстоящем спин-оффе «Уиллоу». Об этом 14 апреля пишет портал ComicBook.

Розабелла Лаврентии Селлерс Скриншот YouTube

В настоящее время неизвестно, какая именно роль достанется актрисе, однако её героиню описывают, как «находчивую, с едким остроумием». Ожидается, что компанию Селлерс составят Тони Револори, Элли Бамбер, Руби Круз и Эрин Келлиман.

Напомним, что действия спин-оффа «Уиллоу» разворачиваются спустя годы после событий оригинального фильма. Съёмки проекта стартуют в 2022 году.

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