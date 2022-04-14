Донецк, 14 апреля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Рэпер Хаски приехал в Донецк. Об этом в своём телеграм-канале 14 апреля сообщил писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.

Цитата из клипа «Пуля-дура» Репер Хаски

«Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов, уроженец Улан-Удэ и кумир молодёжи) — в Донецке», — написал Прилепин. Однако он не сообщил, с какой целью рэпер приехал в ДНР.

Ранее Хаски рассказал о своей борьбе с зависимостью, но не стал уточнять с какой именно. «О, трезвая жизнь! Не будь ко мне жестока! Хотя чёрная магия и иссушила мою душу, всё же я не совсем конченный и кое-чего ещё могу», — поделился Хаски.