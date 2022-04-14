Мадрид, 14 апреля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Серхио Сантос в своем официальном Twitter-аккаунте, 36-летний центральный защитник «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич планирует завершить карьеру в мадридском клубе.

Www.realmadrid.com Лука Модрич

По информации источника, переговоры о продлении контракта между Модричем и «Реалом» начнутся в ближайшее время. Текущее соглашение «сливочных» с хорватским полузащитником рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 36-летний полузащитник принял участие в 37-ми матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Модрич выступает за «Реал» с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хорватского полузащитника в 10 миллионов евро.