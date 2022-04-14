Сыктывкар, , 20:26 — REGNUM В Сыктывкаре законсервируют недостроенную инфекционную больницу. Об этом заявил глава министерства строительства республики Игорь Кузьмичев.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, «заморозка» временная — для продолжения строительства необходимо скорректировать медико-техническое задание и проектно-сметную документацию. На это, предположительно, уйдет весь 2022 год.

Контракт с подрядчиком, строившим больницу, ранее был расторгнут из-за корректировки стоимости работ.

Предполагаемый срок окончания строительства объекта — 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве в Сыктывкаре инфекционной больницы на 100 коек было принято в 2020 году. Из бюджета РФ на эти цели было выделено более 50 млн рублей.