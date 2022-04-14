Москва, 14 апреля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. За прошедший день российская оперативно-тактическая авиация наносила удары по складам боеприпасов и по скоплениям войск укронацистов, сообщил вечером 14 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Eugeny Polivanov Сухой Су-25 ведет огонь ракетами

«В течение дня оперативно-тактической авиацией за сутки поражены семь военных объектов Украины.

Среди них:

в районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения;

в районах Великая Новосёлка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородичное шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад», — рассказал Конашенков.