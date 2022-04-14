Челябинск, , 20:23 — REGNUM Челябинская область получит из федерального бюджета более 40 млн рублей для модернизации промышленных предприятий. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В целом по 54 регионам России распределили свыше 3,7 млрд рублей. Челябинская область может рассчитывать на 40 048,1. Это стало результатом конкурсного отбора программ развития промышленности. Средства субсидий пойдут на соответствующие инвестиционные проекты. В частности, речь идёт о возмещении части расходов на покупку нового оборудования, компенсации по лизинговым платежам и т.д.

Субсидии позволят предприятиям уменьшить затраты на обновление мощностей и простимулировать инвестиционную активность в регионах. Кроме того, с их помощью есть шансы повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.