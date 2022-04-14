Турин, Италия, 14 апреля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Как сообщает издание Tuttosport, руководство туринского «Ювентуса» не отправит в отставку главного тренера основной команды Массимилиано Аллегри по окончании сезона.

Логотип Ювентуса

По информации источника, руководство «старой синьоры» видит положительные изменения и улучшения в нынешнем сезоне, учитывая результаты «Ювентуса» в прошлом сезоне, когда команду возглавлял Андреа Пирло.

После 32-х сыгранных туров итальянской Серии А 2021/22 «Ювентус», одержав восемнадцать побед и набрав 62 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 туринский клуб потерпел поражение от испанского «Вильярреала» (1:1, 0:3) на стадии 1/8 финала плей-офф.