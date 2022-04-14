Вашингтон, 14 апреля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Опубликован дебютный тизер сериала «Интервью с вампиром». Об этом пишет «Афиша Daily» 14 апреля.

Съёмки

Опубликованное видео посвящено особняку вампира Лейстата де Лионкура, в котором будут развиваться действия проекта. Главную роль в сериале исполнил актёр Сэм Рид («Аноним»).

Напомним, что «Интервью с вампиром» является экранизацией одноимённой книги Энн Райтс. Премьера сериала запланирована на осень 2022 года.