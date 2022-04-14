Асбест, Свердловская область, , 20:10 — REGNUM Случайно погубившему пьяного дебошира жителю Асбеста Свердловской области смягчили приговор. Об этом пишут СМИ.

Суд Kakprosto.ru

Издание «Накануне. Ru» ссылается на его адвоката Сергея Колосовского. Изначально подсудимого приговорили к семи годам колонии. Однако Свердовский облсуд уменьшил этот срок до четырёх лет.

Инцидент произошёл в июне 2020 года. По сведениям очевидцев, голый мужчина бегал на аллее Победы за детьми, пританцовывал, приставал к отдыхающим и т.д. В результате у него возник конфликт с одним из земляков. Мужчина с силой бросил дебошира на асфальт. Его госпитализировали и в больнице он скончался.