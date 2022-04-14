Москва,
14 апреля 2022, 20:10 — REGNUM Московский гуманитарный центр «Волонтёрской Роты» за первый день работы нового центра по адресу ул. Красина, д. 14, стр. 7, собрал более тонны гуманитарной помощи для Мариуполя.
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ИА REGNUM
В центре сбора принимается новая одежда, медикаменты, детское питание, канцелярские принадлежности и многое другое.
«Каждый понедельник мы будем отправлять всё собранное с нашими волонтёрами на Донбасс. Они уже две недели трудятся под Мариуполем, и мы очень рады, что на наш призыв о помощи с обеспечением беженцев откликнулось так много неравнодушных москвичей», — сказал исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.