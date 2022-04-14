Москва, 14 апреля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Московский гуманитарный центр «Волонтёрской Роты» за первый день работы нового центра по адресу ул. Красина, д. 14, стр. 7, собрал более тонны гуманитарной помощи для Мариуполя.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

В центре сбора принимается новая одежда, медикаменты, детское питание, канцелярские принадлежности и многое другое.