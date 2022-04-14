Рига, 14 апреля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась относительно интервью актрисы Чулпан Хаматовой для латвийского телеканала Kultūrdeva. Она написала пост об этом в своём телеграм-канале 14 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

В публикации Собчак заступилась за иммигрировавшую Хаматову. «Отвратительное видео, где несчастную Чулпан, заикающуюся от напора ведущей, припирают к стенке», — считает журналистка.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2022 года Чулпан Хаматова уехала из России. В одном из интервью заявила, что перебралась вместе с семьёй в Латвию.