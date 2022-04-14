София, 14 апреля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Окружной суд Софии признал незаконным задержание бывшего премьер-министра Болгарии, лидера болгарской правоцентристской партии ГЕРБ Бойко Борисова. Об этом 14 апреля сообщает БТВ.

(сс) European People's Party Бойко Борисов

По мнению суда, на момент задержания Борисова у следователей не было собрано достаточных доказательств по предъявленным ему обвинениям.

«Кроме того, представленный ордер на арест был бессмысленным и составлен неграмотно», – отмечено в судебном решении.

Юридический орган обязал управление полиции Софии выплатить Борисову компенсацию в размере 300 левов ($165). Между тем, в МВД Болгарии заявили, что подадут апелляцию на указанное решение.

Напомним, глава ГЕРБ был арестован 17 марта нынешнего года в Софии. Он подозревался в коррупции и нецелевом использовании европейских денег в свою бытность руководителем кабинета министров Болгарии (2009 – 2013).