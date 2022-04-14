Салехард, , 20:07 — REGNUM На Ямале за получение взяток два высокопоставленных чиновника Северо-Уральского управления Ростехнадзора приговорены к длительным срокам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже бывший начальник отдела энергетического надзора по ЯНАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора вместе вместе с бывшим главным государственным инспектором отдела госстройнадзора этого же управления в период с 2015 по 2017 год получили от представителей коммерческих организаций, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса, 12 взяток за принятие решений, входящих в компетенцию ведомства.

В суде доказано получение бывшим начальником энергетического надзора взяток на сумму 2,54 млн рублей. Он приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и конфискации 2,54 млн рублей. Второй взяткодатель, как установил суд, получил в качестве мзды 900 тыс. рублей и приговорён к 7,5 годам в колонии строгого режима и конфискации денежных средств на указанную сумму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тобольске 14 апреля 2022 года задержан по подозрению в присвоении около 1,7 млн рублей директор муниципального предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тобольске директора МУП задержали по подозрению в хищении 1,7 млн рублей