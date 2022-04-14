Вашингтон, 14 апреля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Украина предпринимает усилия для закупки в США тяжелых ударных беспилотников типа MQ-9 Reaper, сообщает 14 апреля журнал Forbes.

MQ-9 Reaper ВВС США

По утверждению издания, на прошлой неделе представители Украины обратились в компанию General Atomics, которая производит эти беспилотники, являющиеся на сегодняшний день основным типом разведывательно-ударных дронов в Вооруженных силах США.

По некоторым данным, подготовка операторов для этих БПЛА занимает порядка двух месяцев.

Обсуждается ли вариант отправки этих дронов на Украину с американскими операторами, не уточняется.