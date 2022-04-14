Эйндховен, Нидерланды, 14 апреля 2022, 20:01 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, в Эйндховене на стадионе «Филипс» футбольный клуб ПСВ в ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА примет «Лестер Сити» из Великобритании. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.
Бригада арбитров (Франция): Бенуа Бастьен | Хишам Закрани | Орельен Бертомье | Рудди Буке.
Стартовые составы команд:
ПСВ: Ивон Мвого, Джордан Тезе, Андре Рамальо, Мауро Жуниор, Филипп Макс, Ибрагим Сангаре, Эрик Гутьеррес, Марио Гетце, Эран Захави, Коди Гакпо, Джоуи Верман.
«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Рикарду Перейра, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Марк Олбрайтон, Келечи Ихеаначо.
Первый матч, проходивший в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум», завершился со счетом 0:0.