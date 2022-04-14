Эйндховен, Нидерланды, 14 апреля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Сегодня, 14 апреля, в Эйндховене на стадионе «Филипс» футбольный клуб ПСВ в ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА примет «Лестер Сити» из Великобритании. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Бригада арбитров (Франция): Бенуа Бастьен | Хишам Закрани | Орельен Бертомье | Рудди Буке.

Стартовые составы команд:

ПСВ: Ивон Мвого, Джордан Тезе, Андре Рамальо, Мауро Жуниор, Филипп Макс, Ибрагим Сангаре, Эрик Гутьеррес, Марио Гетце, Эран Захави, Коди Гакпо, Джоуи Верман.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Рикарду Перейра, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Марк Олбрайтон, Келечи Ихеаначо.

Первый матч, проходивший в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум», завершился со счетом 0:0.