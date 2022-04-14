София, 14 апреля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Министерство финансов Болгарии постановило оказать переселенцам с Украины гуманитарную помощь из средств, конфискованных в пользу государства болгарским Таможенным управлением. Об этом 14 апреля передает БНР.

Александр Полегенько ИА REGNUM Машины беженцев с Украины, приехавших в Крым

Согласно официальной информации, в ближайшее время тысячи украинских граждан, которым официально присвоен статус беженцев, получат комплекты постельного белья, полотенца, обувь и одежду. Всего соответствующих товаров будет выделено на сумму 394 тыс. левов ($217 тыс.).

Как отметили представители правительства Болгарии, с 16 апреля так называемые адресные социальные выплаты будут осуществляться исключительно официально зарегистрированным в органах болгарского МВД украинским соискателям.

Всего с 24 февраля в Болгарию прибыли 84,6 тыс. граждан Украины. Из них статус беженца получила 71 тысяча человек.