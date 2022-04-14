Бергамо, Италия, 14 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Сегодня, 14 апреля, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет немецкий «Ред Булл Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Мартен де Рон, Мерих Демирал, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Ханс Хатебур, Руслан Малиновскпий, Жереми Бога, Давид Дзаппакоста, Дуван Сапата.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Конрад Лаймер, Бенджамин Хенрихс, Дани Ольмо, Кевин Кампль, Андре Силва, Кристофер Нкунку.

Первый матч «Ред Булл Лейпцига» и «Аталанты», проходивший 7 апреля в Лейпиге на стадионе «Ред Булл Арена», завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Луис Мурьель (17’ Давид Дзаппакоста) и Давид Дзаппакоста (58’ автогол).