Белгородский район, Белгородская область, 14 апреля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Один человек пострадал при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области 14 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Скорая

Лёгкое осколочное ранение в предплечье получил местный житель 37 лет.

«Что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления», — уточнил губернатор.

Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гладков сообщил об обстреле приграничного села Журавлёвка. По его данным, повреждены дома и объекты социальной сферы.