Ревда, Свердловская область, , 19:54 — REGNUM ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в 2021 году направил на благотворительные цели 124,7 млн рублей и признан лучшим благотворителем городского округа.

Благотворители Ревды Фото: https://ugmk.com

Ежегодная церемония чествования прошла во Дворце культуры Ревды. Награды были удостоены 49 меценатов – это предприятия, организации и частные лица. В минувшем году они оказали муниципалитету помощь на сумму более 156 млн рублей.

Львиная доля из нее принадлежит Среднеуральскому медеплавильному заводу — 124,7 млн рублей. Это спонсорская помощь учреждениям спорта, культуры и здравоохранения, жителям города и работникам СУМЗа. Предприятие выделило средства на поддержку шахматному клубу, секции армспорта, клубу настольного тенниса, на строительство детской площадки в парке Победы, на ремонт храма во имя святого Архистратига Михаила и т.д.

Знак «Лучший благотворитель» и памятные подарки заместителю директора ПАО «СУМЗ» по общим вопросам и персоналу Ирине Тейшевой вручила глава округа Татьяна Клепикова.

«На протяжении 14 лет (столько в Ревде существует церемония чествовать меценатов) СУМЗ стабильно является лучшим благотворителем, — отметила Ирина Анатольевна. — Руководство предприятия активно поддерживает различные социальные объекты, потому что ему важно, чтобы работники завода и их близкие жили на благоустроенной территории, занимались творчеством и спортом в комфортных условиях».