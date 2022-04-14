Белгородский район, Белгородская область, 14 апреля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Ещё один обстрел села со стороны Украины зафиксирован в Белгородской области 14 апреля, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Пострадало приграничное село Журавлёвка.

«Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля власти зафиксировали также обстрел села Сподарюшино.