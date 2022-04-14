Салехард, 14 апреля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Ямальские депутаты подарили девочке с ограниченными возможностями здоровья айтрекер — нейросетевое устройство, которое позволит ей управлять компьютером с помощью глаз. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО Милене объясняют особенности новой техники

Милена очень талантливый ребёнок. В свои 14 лет она любит читать и слушать музыку, в прошлом году вышла её первая книга, но из-за болезни она не может разговаривать и управлять руками.

Новая технология поможет Милене общаться, озвучивать просьбы и желания, учиться, писать книги без помощи других. Оборудование приобрели депутаты Анастасия Казанцева и Лариса Цупикова. Кроме айтрекера они также подарили девочке ноутбук, подходящий нейросетевому устройству.